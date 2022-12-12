Шубин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1898
Дата смерти31.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1939
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1940 по 1941
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1941 по 1943
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1943 по 1945
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1945 по 1948
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1948 по 1953
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1954 по 1978
Смерть
31.12.1978