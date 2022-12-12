Шубин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Александр Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.08.1898

Дата смерти

31.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1939 по 1939
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Место жительства
С 1940 по 1941
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1941 по 1943
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1943 по 1945
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1945 по 1948
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1948 по 1953
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1954 по 1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.12.1978
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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