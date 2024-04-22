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Степанов Федор Дмитриевич

Место рождения

Берхино, Луховицы, Московская область

Дата рождения

12.05.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901 ст.

Отец: Степанов Дмитрий Степанович

Мать: Степанова Ксения Евстратовна

Берхино, Луховицы, Московская область
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/8d805833-2887-45a1-bcba-989eeb50bb92/57
Крещение
13.05.1901 ст.
Городна, Луховицы, Московская область
Воспреемники: Иван Евстратов Епиманов (дядя) и Анна Афанасьева Абрамова из Берхино
Смерть
Неизвестно
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