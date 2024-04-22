Степанов Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.05.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1901 ст.
Запись о рождении https://ya.ru/archive/catalog/8d805833-2887-45a1-bcba-989eeb50bb92/57
Крещение
13.05.1901 ст.
Городна, Луховицы, Московская область
Воспреемники: Иван Евстратов Епиманов (дядя) и Анна Афанасьева Абрамова из Берхино
Смерть
Неизвестно