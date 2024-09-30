Райккерус Адам Андреевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1828
Дата смерти1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
04.01.1857
Дочь: Лескинен (Райккерус) Екатерина Адамовна
Мать ребёнка: Райккерус Анна Густавовна
Рождение ребёнка
06.02.1860
Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Райккерус Анна Густавовна
Смерть
1871