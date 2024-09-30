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Райккерус Адам Андреевич

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

30.04.1828

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1857

Жена: Райккерус Анна Густавовна

Рождение ребёнка
04.01.1857

Дочь: Лескинен (Райккерус) Екатерина Адамовна

Мать ребёнка: Райккерус Анна Густавовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1860

Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Райккерус Анна Густавовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1871

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