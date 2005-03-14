Бляхман (Кулиш) Тамара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман (Кулиш) Тамара Федоровна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

19.01.1948

Дата смерти

14.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1948

Отец: Кулиш Федор Федорович

Мать: Кулиш Зинаида Ефимовна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.06.1968

Дочь: Расторопова Виолетта Юрьевна

Отец ребёнка: Бляхман Юрий Борисович

Рига, Rīga
Бракосочетание
01.11.2004

Муж: Гумницкий Геннадий Абрамов

Рига, Rīga
http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:499869%7Carticle:DIVL865%7Cquery:GUM%C5%85ICKA%20GUM%C5%85ICKIS%20
Смерть
14.03.2005
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
2. Meža kapi, Gaujas iela 12, Rīga
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