Бляхман (Кулиш) Тамара Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.01.1948
Дата смерти14.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1948
Отец: Кулиш Федор Федорович
Мать: Кулиш Зинаида Ефимовна
Рождение ребёнка
06.06.1968
Дочь: Расторопова Виолетта Юрьевна
Отец ребёнка: Бляхман Юрий Борисович
Бракосочетание
01.11.2004
http://periodika.lv/periodika2-viewer/?lang=fr#panel:pa%7Cissue:499869%7Carticle:DIVL865%7Cquery:GUM%C5%85ICKA%20GUM%C5%85ICKIS%20
Смерть
14.03.2005
Похороны
Неизвестно
2. Meža kapi, Gaujas iela 12, Rīga