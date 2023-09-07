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Столбова Варвара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Столбов Фома Петрович

Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Столбов Роман Петрович

Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Столбова Дарья Петровна

Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Семен Петрович

Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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