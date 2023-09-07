Столбова Варвара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Столбова Дарья Петровна
Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Столбов Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно