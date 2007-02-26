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Шумкова Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2007

Отец: Шумков Владимир Александрович

Мать: Шумкова Татьяна Александровна

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