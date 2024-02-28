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Вершинина Ефросиния Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Маурин Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Маурина) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Маурин Михаил Алексеев

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вострякова (Маурина) Евгения Михайлова

Отец ребёнка: Маурин Михаил Алексеев

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Маурин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Маурин Михаил Алексеев

Васильевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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