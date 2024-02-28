Вершинина Ефросиния Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1879
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Маурина) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Маурин Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вострякова (Маурина) Евгения Михайлова
Отец ребёнка: Маурин Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Маурин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Маурин Михаил Алексеев
Смерть
Неизвестно