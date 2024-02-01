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Биктимирова Валерия Андревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1990

Дата смерти

01.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1990

Отец: Евдокимов Андрей Владимирович

Мать: Евдокимова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.2016

Дочь: Биктимирова Ивианна Артуровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.2019

Дочь: Биктимирова Есения Артуровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.10.2019

Дочь: Биктимирова Алиссия Артуровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2024
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