Биктимирова Валерия Андревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1990
Дата смерти01.02.2024
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1990
Рождение ребёнка
18.01.2016
Дочь: Биктимирова Ивианна Артуровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2019
Дочь: Биктимирова Есения Артуровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2019
Дочь: Биктимирова Алиссия Артуровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2024