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Стрельцова Домна Кирьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Стрельцов Ивойла Ивойлович

Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анастасия Ивойловна

Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария Ивойловна

Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Стрельцов Дмитрий Ивойлович

Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Стрельцов Федор Ивойлович

Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович

Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: Гликерия Ивойловна

Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Ф144 ОП6 Д3413
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Ивойла Федулович

Смерть
Неизвестно
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