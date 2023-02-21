Стрельцова Домна Кирьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Стрельцов Ивойла Ивойлович
Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анастасия Ивойловна
Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария Ивойловна
Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Стрельцов Дмитрий Ивойлович
Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Стрельцов Федор Ивойлович
Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович
Рождение ребёнка
06.05.1918
Дочь: Гликерия Ивойловна
Отец ребёнка: Стрельцов Ивойла Федулович
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Ф144 ОП6 Д3413
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно