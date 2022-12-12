Тишкова (Князева) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1960
Отец: Князев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
25.05.1990
Отец ребёнка: Тишков Сергей Владимирович
Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишкова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Тишков Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно