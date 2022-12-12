Тишкова (Князева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова (Князева) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1960

Отец: Князев Петр Михайлович

Мать: Князева Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.05.1990

Сын: Тишков Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Тишков Сергей Владимирович

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Тишков Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тишков Сергей Владимирович

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