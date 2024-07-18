(Сташкевич) Анна Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Анна Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1895

Дочь: (Сташкевич) Антонина Феодотова

Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Сташкевич) Евдокия Феодотова

Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов

Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Сташкевич Петр Феодотов

Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сташкевич Арсений Феодотов

Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов

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