(Сташкевич) Анна Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1895
Дочь: (Сташкевич) Антонина Феодотова
Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Сташкевич) Евдокия Феодотова
Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов
Рождение ребёнка
18.10.1907
Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сташкевич Арсений Феодотов
Отец ребёнка: Сташкевич Феодот Симеонов