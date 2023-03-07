Ильин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1933
Москва, город федерального значения Москва
5 семинария Вечернего Химико-Технологического института г.Москва (с 1992г. - РХТУ им.Менделеева)
Военная служба
С 14.11.1934 по 09.01.1943
Воинское звание: мл. лейтенант Должность: лётчик-наблюдатель Наименование воинской части: 31 сбап (31 скоростной бомбардировочный авиационный полк), 859 бап, 366 одрап
Призыв на военную службу
14.11.1934
Михнево, Ступино, Московская область
Вступление в партию
1936
член ВЛКСМ с 1936 г.
Пропал без вести (военное)
09.01.1943
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
09.01.1943 при выполнении боевого задания на самолёте В-20 по разведке в районе Ворошиловск - Тихорецк - Армавир - Мин.Воды были атакованы двумя ME-109 - подбиты, произвели посадку в районе Невинномыс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно