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Ильин Фёдор Иванович

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Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

02.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Образование
По 1933
Москва, город федерального значения Москва
5 семинария Вечернего Химико-Технологического института г.Москва (с 1992г. - РХТУ им.Менделеева)
Военная служба
С 14.11.1934 по 09.01.1943
Воинское звание: мл. лейтенант Должность: лётчик-наблюдатель Наименование воинской части: 31 сбап (31 скоростной бомбардировочный авиационный полк), 859 бап, 366 одрап
Призыв на военную службу
14.11.1934
Михнево, Ступино, Московская область
Вступление в партию
1936
член ВЛКСМ с 1936 г.
Пропал без вести (военное)
09.01.1943
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
09.01.1943 при выполнении боевого задания на самолёте В-20 по разведке в районе Ворошиловск - Тихорецк - Армавир - Мин.Воды были атакованы двумя ME-109 - подбиты, произвели посадку в районе Невинномыс... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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