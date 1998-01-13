(Барейша) Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1923
Дата смерти13.01.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1943
Сын: Мовкаленко Илья
Отец ребёнка: Мовкаленко Георгий (Егор)
Рождение ребёнка
20.09.1950
Дочь: Сопина Раиса
Отец ребёнка: Мовкаленко Георгий (Егор)
Смерть
13.01.1998
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Володино Кривошеинского р-он Томская обл.