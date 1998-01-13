(Барейша) Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Барейша) Вера Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1923

Дата смерти

13.01.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1943

Сын: Мовкаленко Илья

Отец ребёнка: Мовкаленко Георгий (Егор)

Рождение ребёнка
20.09.1950

Дочь: Сопина Раиса

Отец ребёнка: Мовкаленко Георгий (Егор)

Смерть
13.01.1998
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Володино Кривошеинского р-он Томская обл.
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