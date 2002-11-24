Done Melvin James
Место рожденияEl Paso, El Paso, Texas, United States
Дата рождения19.01.1920
Дата смерти24.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.06.1943
Жена: Done Lillian Lamae
Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
Рождение ребёнка
06.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Done Lillian Lamae
Salina, Sevier, Utah
Смерть
24.11.2002
Washington, Washington, Utah, United States