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Done Melvin James

Место рождения

El Paso, El Paso, Texas, United States

Дата рождения

19.01.1920

Дата смерти

24.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

El Paso, El Paso, Texas, United States
Бракосочетание
11.06.1943

Жена: Done Lillian Lamae

Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States
Рождение ребёнка
06.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Done Lillian Lamae

Salina, Sevier, Utah
Смерть
24.11.2002
Washington, Washington, Utah, United States
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