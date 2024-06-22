Лукьянчинкова Лидия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянчинкова Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Пётр

Мать: Григорьева Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Струкова Елена Александровна

Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1977

Сын: Лукьянчинков Генадий Александрович

Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.1978

Дочь: Денисова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
08.02.1981

Сын: Лукьянчинков Александр Александрович

Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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