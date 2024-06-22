Лукьянчинкова Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Струкова Елена Александровна
Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1977
Сын: Лукьянчинков Генадий Александрович
Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.1978
Дочь: Денисова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
08.02.1981
Сын: Лукьянчинков Александр Александрович
Отец ребёнка: Лукьянчинков Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно