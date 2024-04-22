Матвей Финогеев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Анфиноген Васильев (Ич)
Мать: Степанида Павлова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Василий Матвеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Иван Матвеев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Михаил Матвеев (Ич)
Бракосочетание
23.01.1817 ст.
Жена: Василиса Егорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Степан Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Василиса Егорова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1851