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Матвей Финогеев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1743 г.р.

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Анфиноген Васильев (Ич)

Мать: Степанида Павлова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Василий Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Иван Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Михаил Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
23.01.1817 ст.

Жена: Василиса Егорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Степан Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Василиса Егорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1851
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