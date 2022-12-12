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Киреев Николай Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1986

Отец: Киреев Игорь Александрович

Мать: Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
17.08.2011

Сын: Киреев Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Белова Карина Викторовна

Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
С 07.04.2019 по 16.04.2019

Сын: Киреев Лев Николаевич

Мать ребёнка: Маратинди Елизавета

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Карина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маратинди Елизавета

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