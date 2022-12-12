Киреев Николай Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1986
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1986
Отец: Киреев Игорь Александрович
Мать: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
17.08.2011
Сын: Киреев Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Белова Карина Викторовна
Измайлово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
С 07.04.2019 по 16.04.2019
Мать ребёнка: Маратинди Елизавета
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Карина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маратинди Елизавета