Голубцов Дмитрий Кириллович
Место рожденияБелорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, Замосточеский с/с, д. Стриганцы.
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, Замосточеский с/с, д. Стриганцы.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Голубцов Дмитрий Кириллович. Медаль «За боевые заслуги» Красноармеец __.__.1902, Место службы: 29 отминбр РГК 3 БелФ. Награждение
Смерть
Неизвестно