Голубцов Дмитрий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубцов Дмитрий Кириллович

Голубцов Дмитрий Кириллович

Место рождения

Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, Замосточеский с/с, д. Стриганцы.

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Голубцов Кирилл Васильевич

Мать: Голубцова Ефросиния Васильевна

Белорусская ССР, Витебская обл., Богушевский р-н, Замосточеский с/с, д. Стриганцы.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубцова Мария Пименовна

Военная награда
Неизвестно
Голубцов Дмитрий Кириллович. Медаль «За боевые заслуги» Красноармеец __.__.1902, Место службы: 29 отминбр РГК 3 БелФ. Награждение
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close