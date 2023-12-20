Шкатова (Холопова) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкатова (Холопова) Светлана Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1974

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1974 г.р.
1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.07.1994

Муж: Чернов Сергей Борисович

Бракосочетание
16.07.1994

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов Сергей Борисович

Развод
2004

Муж: Чернов Сергей Борисович

Бракосочетание
26.11.2005

Муж: Шкатов Александр Владимирович

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