Шкатова (Холопова) Светлана Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1974
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.07.1994
Бракосочетание
16.07.1994
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернов Сергей Борисович
Развод
2004
Бракосочетание
26.11.2005