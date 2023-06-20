Коврижных Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коврижных Харитон Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федор Коврижных
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Коврижных Федор Коврижных
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федор Коврижных
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Васса Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Федор Коврижных
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феврония
Отец ребёнка: Коврижных Федор Коврижных
Смерть
Неизвестно