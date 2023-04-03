Бондарович Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарович Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондарович Семен

Мать: Бондарович Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарович Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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