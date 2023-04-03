Бондарович Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондарович Семен
Мать: Бондарович Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондарович Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно