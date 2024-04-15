Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Тихоновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно