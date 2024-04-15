Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей

Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.