Федоров Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения14.02.1899 ст.
Дата смерти21.08.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899 ст.
Восприемники: Красноярские мещане Петр Ефремович Рябухин и девица Фатина Николаевна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-27 файл 5 номер 5
Смерть
21.08.1900 ст.
умер в возрасте 1.5 года от любалярной пневмонии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-32 файл 15 номер 22