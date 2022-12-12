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Федоров Роман Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.02.1899 ст.

Дата смерти

21.08.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1899 ст.

Отец: Федоров Александр Аристархович

Мать: Федорова Агриппина Аристарховна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Петр Ефремович Рябухин и девица Фатина Николаевна Федорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-27 файл 5 номер 5
Смерть
21.08.1900 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 1.5 года от любалярной пневмонии https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1147-op-1-d-32 файл 15 номер 22
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