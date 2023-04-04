Кудрявцева (Илларионова) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1929
Дата смерти28.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1953
Рождение ребёнка
03.01.1961
Рождение ребёнка
03.01.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1986