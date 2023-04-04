Кудрявцева (Илларионова) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Илларионова) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1929

Дата смерти

28.05.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Геннадий Николаевич

Смерть
28.05.1986
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