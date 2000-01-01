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Дергунов Яков Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Дергунов Максим Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Дергунов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Дергунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Дергунов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Дергунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Дергунов Парфен Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Дергунов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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