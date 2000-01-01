Дергунов Яков Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Дергунов Максим Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Дергунов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Дергунов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Дергунов Парфен Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Сын: Дергунов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно