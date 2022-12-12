Усманов Хатиб Усманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хатиб Усманович

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Место рождения

Сульмаш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

21.05.1908

Дата смерти

12.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Сульмаш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1926 по 1927
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1929 по 1930
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1935 по 1939
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1939 по 1940
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
12.01.1992
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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