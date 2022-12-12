Усманов Хатиб Усманович
Место рождения
Дата рождения21.05.1908
Дата смерти12.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1927
Место жительства
С 1929 по 1930
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1935 по 1939
Место жительства
С 1939 по 1940
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1992
Место жительства
Неизвестно
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
12.01.1992