Курин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1957

Дочь: Шмидт Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Курина Надежда Павловна

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курина Надежда Павловна

Смерть
Неизвестно
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