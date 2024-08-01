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Роенко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1864

Отец: Роенко Трофим

Мать: Роенко Феодосия

Рождение ребёнка
1887

Сын: Роенко Григорий

Мать ребёнка: Роенко Мелания

Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Роенко Николай

Мать ребёнка: Роенко Мелания

Рождение ребёнка
13.04.1899

Сын: Роенко Антон

Мать ребёнка: Роенко Мелания

Рождение ребёнка
16.07.1901

Дочь: (Роенко) Марина

Мать ребёнка: Роенко Мелания

Смерть
Неизвестно

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