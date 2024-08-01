Роенко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1864
Отец: Роенко Трофим
Мать: Роенко Феодосия
Рождение ребёнка
1887
Сын: Роенко Григорий
Мать ребёнка: Роенко Мелания
Рождение ребёнка
05.12.1893
Сын: Роенко Николай
Мать ребёнка: Роенко Мелания
Рождение ребёнка
13.04.1899
Сын: Роенко Антон
Мать ребёнка: Роенко Мелания
Рождение ребёнка
16.07.1901
Дочь: (Роенко) Марина
Мать ребёнка: Роенко Мелания
Смерть
Неизвестно