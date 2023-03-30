Давлетшин Камиль Шамилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Камиль Шамилевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давлетшин Шамиль Халимович

Мать: Мифтахова Гульназ Гусмановна

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