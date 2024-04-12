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Иван Панфилов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1735

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1706 г.р.

Мать

Вычислено 1709 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: Панфил Лаврентьев

Мать: Екатерина Петрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748
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