Шафиева (Бичурина) Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бичурин Наиль
Мать: Бичурина Лида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шафиев Ренат
Рождение ребёнка
13.11.2000
Дочь: (Шафиева) Виолетта
Отец ребёнка: Шафиев Ренат
Рождение ребёнка
22.10.2007
Рождение ребёнка
13.03.2012
Рождение ребёнка
13.03.2012