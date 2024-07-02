Шафиева (Бичурина) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафиева (Бичурина) Олеся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1977 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бичурин Наиль

Мать: Бичурина Лида

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шафиев Ренат

Рождение ребёнка
13.11.2000

Дочь: (Шафиева) Виолетта

Отец ребёнка: Шафиев Ренат

Рождение ребёнка
22.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиев Ренат

Рождение ребёнка
13.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиев Ренат

Рождение ребёнка
13.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шафиев Ренат

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