Авруцкая (Гуськова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения02.02.1911
Дата смерти10.01.1992
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911
Отец: Гуськов Федор Фомич
Рождение ребёнка
06.06.1931
Сын: Авруцкий Анатолий Иосифович
Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Литвинова Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич
Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.12.1937
Дочь: Ховзун Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1940
Сын: Авруцкий Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич
Смерть
10.01.1992