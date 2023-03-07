Авруцкая (Гуськова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авруцкая (Гуськова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

02.02.1911

Дата смерти

10.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1911

Отец: Гуськов Федор Фомич

Мать: Гуськова Акулина Михайловна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.06.1931

Сын: Авруцкий Анатолий Иосифович

Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Литвинова Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич

Ремонтное, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.12.1937

Дочь: Ховзун Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.04.1940

Сын: Авруцкий Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Авруцкий Иосиф Андреевич

Седых, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
10.01.1992
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