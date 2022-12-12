Пантелеев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеев Александр Васильевич

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

31.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1948 по 1976
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1976 по 1990
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
31.07.1990
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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