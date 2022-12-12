Пантелеев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1932
Дата смерти31.07.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1948 по 1976
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1976 по 1990
Смерть
31.07.1990