Абрамова Татьяна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Татьяна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Алексей Николаевич

Жабриха, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Абрамов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов Алексей Николаевич

Смерть
Около 1941

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