Абрамова Татьяна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жабриха, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Абрамов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов Алексей Николаевич
Смерть
Около 1941