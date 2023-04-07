Василиса Да..
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно