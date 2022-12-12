Вахитов Абдулхай Каюмович
Место рождения
Дата рождения20.12.1918
Дата смерти07.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 1978
Смерть
07.07.1978