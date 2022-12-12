Вахитов Абдулхай Каюмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахитов Абдулхай Каюмович

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Место рождения

Мемдель, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1918

Дата смерти

07.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Мемдель, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956 по 1958
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1958 по 1978
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.07.1978
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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