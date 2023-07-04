Королькова Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Королькова Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корольков Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Королькова Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корольков Лаврентий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корольков Кирсан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корольков Лаврентий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно