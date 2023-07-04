Королькова Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролькова Марфа Егоровна

Королькова Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Королькова Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корольков Лаврентий Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Королькова Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корольков Лаврентий Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Корольков Кирсан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корольков Лаврентий Иванович

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close