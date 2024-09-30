Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1913

Муж: Бузилов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
14.03.1922

Сын: Бузилов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
31.03.1926

Дочь: Бузилова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1927

Сын: Бузилов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
31.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович

Смерть
Неизвестно

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