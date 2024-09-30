Бузилова-Наборщикова Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913
Рождение ребёнка
14.03.1922
Сын: Бузилов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
31.03.1926
Дочь: Бузилова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1927
Сын: Бузилов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
31.03.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бузилов Тимофей Александрович
Смерть
Неизвестно