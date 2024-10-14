Выдрин Герасим Федорович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Выдрин Герасим Федорович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1725

умер Неизвестно

Отец
Выдрин Федор Петрович1699 г.р.
Мать
Выдрина Марфа Семеновна1698 г.р.
Супруги
Выдрина Евдокия Кузьминична1720 г.р.
Дети
(Выдрина) Евдокия Герасимовна1750 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Выдрин Федор Петрович

Мать: Выдрина Марфа Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выдрина Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Выдрина) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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