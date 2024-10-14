Выдрин Герасим Федорович
мужской, родился 1725
умер Неизвестно
ОтецВыдрин Федор Петрович1699 г.р.
МатьВыдрина Марфа Семеновна1698 г.р.
Супруги
Выдрина Евдокия Кузьминична1720 г.р.
Дети
(Выдрина) Евдокия Герасимовна1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Выдрин Федор Петрович
Мать: Выдрина Марфа Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Дочь: (Выдрина) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Выдрина Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно