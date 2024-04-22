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Калекин Яков Николаевич

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калекин Николай

Мать: не указана

Хатунь, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1897 ст.

Сын: Калекин Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Калекина Праскева Капитоновна

Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2647, стр. 177 Вишняково село, Обновления Храма Воскресения Христова церковь
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.

Дочь: Калекина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Калекина Праскева Капитоновна

Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №25, стр. 42. МОСКОВСКИЙ УЕЗД ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калекина Праскева Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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