Калекин Яков Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Калекин Николай
Рождение ребёнка
24.07.1897 ст.
Мать ребёнка: Калекина Праскева Капитоновна
Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2647, стр. 177 Вишняково село, Обновления Храма Воскресения Христова церковь
Рождение ребёнка
21.10.1899 ст.
Дочь: Калекина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Калекина Праскева Капитоновна
Метрика о рождении: ЦГА Москвы, фонд №203, опись №777, дело №25, стр. 42. МОСКОВСКИЙ УЕЗД ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно