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Рейнфельд Игорь Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1923

Дата смерти

02.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1923

Отец: Рейнфельд Василий Константинович

Мать: Горохова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.1999
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