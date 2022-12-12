Katin-Yartsev Yury Vasilyevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Katin-Yartsev Yury Vasilyevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1921

Дата смерти

18.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Skiba Yelena Akimovna

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1994
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