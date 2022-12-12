Katin-Yartsev Yury Vasilyevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1921
Дата смерти18.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Skiba Yelena Akimovna
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1994