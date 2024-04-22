Тарасов Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Стефан

Тарасов Стефан

avatar

Место рождения

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1923

Сын: Тарасов Георгий Стефанович

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Тарасова Антонина Стефановна

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Руза, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Николай Стефанович

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Стефанович

Мать ребёнка: Тарасова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close