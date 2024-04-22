Тарасов Стефан
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Рождение ребёнка
07.05.1923
Сын: Тарасов Георгий Стефанович
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Тарасова Антонина Стефановна
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Руза, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Николай Стефанович
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Стефанович
Мать ребёнка: Тарасова Анна
Смерть
Неизвестно