Лупова Дарья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупова Дарья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1863

Дочь: Татьяна Герасимова

Отец ребёнка: Лупов Герасим Васильев

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Лупов Герасим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупов Герасим Васильев

Смерть
Неизвестно
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