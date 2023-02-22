Лупова Дарья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1863
Дочь: Татьяна Герасимова
Отец ребёнка: Лупов Герасим Васильев
Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Лупов Герасим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно