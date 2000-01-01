Смирнова Марфа Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Марфа Венедиктовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1767

Муж: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Смирнов Иван Феофилович

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Смирнов Маркиян Феофилович

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефимия Феофилактова

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Гликерия Феофилактова

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Феофилактова

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев

Смерть
После 1795
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