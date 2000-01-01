Смирнова Марфа Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1767
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Смирнов Маркиян Феофилович
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефимия Феофилактова
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Гликерия Феофилактова
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Феофилактова
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт Еремеев
Смерть
После 1795