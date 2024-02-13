Лазарева Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1857
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Лазарев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лазарев Иван Ильич
Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Лазарев Павел Ильич
Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лазарев Федор Ильич
Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич
Смерть
Неизвестно