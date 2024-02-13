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Лазарева Елизавета Павловна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1857

Муж: Лазарев Илья Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лазарев Александр Ильич

Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лазарев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лазарев Иван Ильич

Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лазарев Павел Ильич

Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лазарев Федор Ильич

Отец ребёнка: Лазарев Илья Лазаревич

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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