Айша Сайфетдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айша Сайфетдинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Байгузин Иш-Мохаммет (Ишай) Хуснутдинович

Отец ребёнка: Байгузин Хуснутдин

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Байгузин Мохаммед-Юсуф Хуснутдинович

Отец ребёнка: Байгузин Хуснутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байгузин Шакир Хуснутдинович

Отец ребёнка: Байгузин Хуснутдин

Средняя Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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