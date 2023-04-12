Айша Сайфетдинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Байгузин Иш-Мохаммет (Ишай) Хуснутдинович
Отец ребёнка: Байгузин Хуснутдин
Рождение ребёнка
29.10.1899
Сын: Байгузин Мохаммед-Юсуф Хуснутдинович
Отец ребёнка: Байгузин Хуснутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байгузин Шакир Хуснутдинович
Отец ребёнка: Байгузин Хуснутдин
Смерть
Неизвестно