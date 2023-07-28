Стретович Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стретович Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1982

Дочь: Стретович Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Стретович Анатолий Михайлович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стретович Анатолий Михайлович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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