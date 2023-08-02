Ибрагимова (Муся Кызы) Айниджамаль Муся кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муся
Рождение ребёнка
14.04.1913
Дочь: Османова Алия Няурдиновна
Отец ребёнка: Няурдин Ибрагим улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ибрагимова Мюршидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Ханифя Няурдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Хасян Няурдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Няурдин Ибрагимович
Смерть
1954