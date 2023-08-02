Ибрагимова (Муся Кызы) Айниджамаль Муся кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Муся Кызы) Айниджамаль Муся кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муся

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1913

Дочь: Османова Алия Няурдиновна

Отец ребёнка: Няурдин Ибрагим улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ибрагимова Мюршидя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Ханифя Няурдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Хасян Няурдинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Няурдин Ибрагимович

Смерть
1954
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