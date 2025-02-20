Улита Федоровна
женский, родилась Между 1763 и 1764 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умерла 05.08.1770 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
МатьВасса МихайловнаВычислено 1725 ст. г.р.
ОтецФедор СавельевВычислено 1707 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1764 ст.
Отец: Федор Савельев
Мать: Васса Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.08.1770 ст.