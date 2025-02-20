Улита Федоровна Между 1763 и 1764 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Улита Федоровна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Между 1763 и 1764 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умерла 05.08.1770 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Мать
Васса МихайловнаВычислено 1725 ст. г.р.
Отец
Федор СавельевВычислено 1707 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1764 ст.

Отец: Федор Савельев

Мать: Васса Михайловна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
05.08.1770 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Причина смерти: оспа

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